Мемфис, США, , 09:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счетом 94:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался хорватский лёгкий форвард Боян Богданович, набравший в матче 33 очка. Его коллега по команде защитник Донован Митчелл записал на свой счет 20 очков за игру.

У «Мемфиса» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 17 подборами.

Отметим, это четвёртая победа «Юты» в последних семи мачтах и шестое подряд поражение для «Мемфиса».