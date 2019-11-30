Филадельфия, США, , 09:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» разгромил команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей голы забили Скотт Лотон (3-я минута), Шейн Гостисбер (20-я в большинстве), Шон Кутюрье (40-я), Кевин Хейз (41-я), Оскар Линдблом (41-я) и Джеймс ван Римсдайк (58-я). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился в матче одной результативной передачей.

Единственный гол «Детройта», ставший в итоге «голом престижа», записал на свой счет Робби Фабри, отличившийся на девятой минуте встречи.

Отметим, по итогам встречи «Филадельфия» имеет в активе 33 очка, что позволяет ей занимать четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» в активе 17 очков и шестнадцатое, последнее место там же.