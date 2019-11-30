Оклахома-сити, США, , 09:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома Сити Тандер» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 109:104.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков во встрече. Ещё 16 очков набрал его одноклубник — защитник Джей Джей Редик.

Самым результативным в составе победителей стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, который смог набрать в матче 25 очков. Его коллега по команде — итальянский легкий форвард Данило Галлинари записал на свой счет ещё 187 очков в матче.

Отметим, это третья победа «Оклахомы» в последних семи матчах. Для «Нью Орлеана» это поражение стало четвертым подряд.