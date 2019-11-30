Роли, США, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» разгромил команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Счет в матче открыл на 9-й минуте Рокко Гримальди, затем, на 18-й минуте его коллега по клубу Калле Йернкрок удвоил счет и преимущество «Нэшвилла». Точку в матче поставил Остин Уотсон, забивший третий, оставшийся безответным, гол в ворота хозяев на 24-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Нэшвилла» 28 очков, что позволяет ему занимать девятую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Каролины» 31 очко и шестое место на Востоке.