Индианаполис, США, , 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» переиграл в овертайме баскетболистов «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Игра проходила на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 105:104.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, который смог набрать за игру 49 очков.

В составе победителей самым результативным стал защитник Джереми Лэмб, набравший в матче 20 очков. Его коллега по клубу — литовский форвард Домантас Сабонис, оформил во встрече дабл-дабл с 17 очками и 12 подборами.

Отметим, это пятая подряд победа «Индианы» в последних семи играх и седьмое подряд поражение для «Атланты».