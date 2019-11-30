Сент-Пол, США, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уйалд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:2.

В составе «Миннесоты» голы забили Райан Донато (30-я минута), Джаред Сперджен (32-я), Зак Паризе (34-я), Люк Канин (45-я), Райан Хартман (47-я), Эрик Стаал (51-я при игре 4×3) и Джейсон Цукер (52-я при игре 4×4).

У «Оттавы» голами отметились Ник Пол (16-я) и Брэди Ткачук (31-я). Российский защитник клуба Никита Зайцев записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, это третья победа «Миннесоты» в последних пяти игра, в следующем матче клуб сыграет с командой «Даллас Старз» Для «Оттавы» это третье поражение подряд, в следующей игре команда встретится с клубом «Калгари Флеймз».