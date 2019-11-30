Париж, , 08:37 — REGNUM 29 ноября в Марселе на стадионе «Велодром» между командами «Марсель» и «Брест» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась волевой победой хозяев.

Лучшим игроком матча по версии портала WhoScored был 32-летний признан французский полузащитник Димитри Пайе, заработавший оценку 8.98, подавший 8 корнеров и совершивший 4 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 85%.

«Марсель» набрала 28 очков и укрепилась на второй позиции в турнирной таблице лиги. «Брест» с 18-ю баллами расположился на 14-м месте.

Статистика матча («Марсель"/"Брест»)

Удары 35/4

Удары в створ ворот 13/1

Соотношение владения мячом 65%/35%

Фолы 11/13

Угловые 8/0

Оценки WhoScored 7.10/6.38

Составы на матч:

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Сансон, Строотманн, Ронжье, Пайе, Бенедетто, Сарр.

Запас: Радонич (↑ 74), Пеле, Кауи, Лопес (↑ 80), Жермен (↑ 88), Перрин, Аке.

Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш.

«Брест»: Ларссонер, Баин, Перро, Кастеллетто, Фауссурье, Диалло, Белькебла, Ласн, Шарбоннье, Кардона, Отре.

Запас: Дуверне, Батоккьо (↑ 64), Менди (↑ 73), Леон, Бааль, Грандсир (↑ 69), Мбок.

Главный тренер: Оливье Далль’Оглио.

Бригада арбитров: Жоан Амель | Стефан Пигнателли | Матье Гросбост | Гаэль Ангула.

Желтые карточки: Диалло — 20, Менди — 90.

Забитые мячи: Буна Сарр 56 — 1:0, Ирвин Кардона (Гаэтан Шарбоннье) 88 — 1:1, Неманья Радонич (Морган Сансон) 89 — 2:1.