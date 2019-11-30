Берлин, , 08:36 — REGNUM 29 ноября в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» между командами «Шальке-04» и «Унион Берлин» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «горняков».

MVP противостояния с оценкой 8.01 был признан автор победного гола 22-летний немецкий полузащитник Суат Сердар, совершивший 3 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач футболиста составила 79%.

Набрав 25 очков, «Шальке» временно поднялся на 2-ю строчку. «Унион Берлин» с 16-ю баллами занял 11-ю позицию.

Статистика матча («Шальке-04"/"Унион Берлин»)

Удары 15/14

Удары в створ ворот 8/7

Соотношение владения мячом 57%/43%

Фолы 12/13

Угловые 7/4

Оценки WhoScored 7.06/6.63

Составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Кабак, Настасич, Кенни, Мак-Кенни, Очипка, Маскарель, Сердар, Калиджури, Арит, Раман.

Запас: Миранда, Матондо, Кутуку (↑ 84), Бургшталлер, Резе, Шуберт, Карльс, Бекер (↑ 90), Меркан.

Главный тренер: Дэвид Вагнер.

«Унион Берлин»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Триммель, Андрих, Гентнер, Андерссон, Бюльтер, Ингвартсен.

Запас: Рьерсон, Полтер, Уджа (↑ 86), Хюбнер (↑ 27), Кроос, Шмидебах, Беккер (↑ 70), Паренсен, Николас.

Главный тренер: Урс Фишер.

Бригада арбитров: Даниэль Шлагер | Свен Вашицки | Доминик Шал | Майк Пикель.

Желтые карточки: Шлоттербек — 22, Андерссон — 38, Хюбнер — 42, Фридрих — 69, Мак-Кенни — 90.

Забитые мячи: Бенито Раман (Озан Кабак) 23 — 1:0, Маркус Ингвартсен (пенальти) 36 — 1:1, Суат Сердар (Амин Арит) 86 — 2:1.