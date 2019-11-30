Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл команду «Годен Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу хозяев со счетом 122:105.

Наиболее результативным в составе победителей стал словенский защитник Горан Драгич, который смог набрать в матче 20 очков. Ещё 19 очков набрал его одноклубник, защитник Тайлер Хироу.

В составе «Уорриорз» самым результативным оказался защитник Джордан Пул, также сумевший набрать за игру 20 очков. Его коллега по команде форвард Эрик Пэскелл смог записать на свой счет ещё 17 очков.

Отметим, это пятая победа «Майами» в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА и пятое в последних семи играх поражения для «Уорриорз».