Колумбус, США, , 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» проиграл хоккеистам «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили оформивший в матче хет-трик Густав Нюквист (5-я, 23-я в большинстве и 60 в пустые ворота минуты) и оформивший в игре дубль Ник Фолиньо (21-я, 36-я в большинстве).

У «Питтсбурга» шайбами отметились Джейк Гюнцель (18-я) и Крис Летанг (46-я). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором двух результативных передач.

Отметим, это первое поражение «Питтсбурга» после трех подряд побед. Для «Коламбуса» эта победа стала пятой в последних семи матчах.