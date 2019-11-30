Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 95:101.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 27 очками и 17 подборами. Его коллега по клубу — легкий форвард Джеймс Эннис, записал в свой актив 20 очков за игру.

В составе «Никс» самым результативным оказался форвард Джулиус Рэндл, также оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами. Ещё 20 очков набрал в игре его одноклубник — форвард Маркус Моррис.

Отметим, это шестая победа «Сикерс» в последних семи матчах. «Для «Нью-Йорка» данное поражение стало шестым за последние семь игр.