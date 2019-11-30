Чикаго, США, , 08:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

Голами в составе победителей отметились Натан Маккиннон (1-я минута), Райан Грейвз (4-я), Кейл Макар (13-я в большинстве), российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин 30-я) и Джей Ти Комфер (32-я).

У «Чикаго» голы на счету Зака Смита (10-я) и Патрика Кейна (40-я).

Отметим, по итогам этой победы в активе «Колорадо» 32 очка, что позволяет клубу занимать пятое место Западной конференции НХЛ. У «Чикаго» предпоследнее, четырнадцатое место там же и 25 очков в активе.