Кливленд, США, , 08:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 110:119 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Янис Адетокунбо, который оформи в матче дабл-дабл с 32 очками и 12 подборами. Ещё 18 очков набрал его коллега по клубу — разыгрывающий Джордж Хилл.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 21 очко за игру. Его турецкий одноклубник — лёгкий форвард Джеди Осман смог набрать в матче 20 очков.

Отметим, это седьмая подряд победа «Милуоки» в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Кливленда» это шестое поражение в семи последних играх.