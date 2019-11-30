Буффало, США, , 07:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» проиграл команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.

Голами в составе победителей отличились Джефф Скинер (26-я минута), Джек Айкел (30-я, 60-я в пустые ворота), Кейси Миттельштадт (33-я), Виктор Олофссон (39-я), и Джимми Веси (49-я). Российский форвард «Торонто» Илья Михеев записал на свой счет одну результативную передачу.

У и оппонентов шайбами отметились оформивший в матче дубль Джон Таварес (19-я, 22-я при игре 4×4), шведский форвард Дмитрий Тамашов (47-я) и Каспери Капанен (53-я в большинстве).

Отметим, это первое поражение «Торонто» после трех побед подряд. Для «Баффало» это вторая победа в пяти последних играх.