Барселона, Испания, , 07:40 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счетом команде «Барселона» в заключительном матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла на паркете площадки «Палау Блауграна» в Барселоне и закончилась разгромом хозяев со счетом 67:96.

Самым результативным в составе ЦСКА стали американский защитники клуба Майк Джеймс, который набрал в мате 14 очков, и Дэрран Хиллиард, записавший на свой счет 13 очков.

У «Барселоны» самими результативными стали американский легкий форвард Брэндон Дэвис, и форвард Никола Миротич, оба набравшие за игру по 19 очков.

Отметим, это вторая победа ЦСКА в последних пяти играх и второе поражение для «Барселоны» в последних четырех матчах.