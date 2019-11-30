Бостон, США, , 07:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл хоккеистам «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче открыл российский форвард «Рейнджерс» Павел Бунчевич, отличившийся на 14-й минуте. Затем, на 27-й минуте, его коллега по клубу Филипп Хитил удвоил счет и преимущество своей команды, причем в этом случае ещё один российский форвард «Рейнджерс» — Артемий Панарин отличился результативной передачей.

Однако на этом хоккейная удача гостей закончилась и ещё до конца второго периода «Бостон» отыграл одну шайбу усилиями Шона Курали (39-я), а в третьем — голом Давила Пастрняка (45-я), смог перевести игру в овертайм. В последнем отличился Давид Крейчи (62-я), который принес хозяевам победу.

Отметим, по итогам матча «Бостон» является лидером Восточной конференции НХЛ, имея в активе 41 очко. У «Рейнджерс» 27 очков и одиннадцатая строчка там же.