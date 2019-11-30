Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Тампа Бэй Лайтингз» в мате регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью. У победителей голами отличились российский форвард Евгений Кузнецов (26-я в большинстве), также записавший на свой счет результативную передачу, чешский нападающий Якуб Врана (44-я) и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (52-я).

У «Тампы» голы на счету Брейдена Пойнта (19-я в большинстве), российского нападающего клуба Михаила Сергачёва (25-я) и Алекса Килорна (39-я). Ещё один российский форвард команды — Никита Кучеров, отметился в матче тремя результативными передачами.

Победную шайбу в овертайме забил ещё один российский нападающий «Вашингтона» Дмитрий Орлов (63-я), который до этого также отметился результативной передачей.

Отметим, это вторая подряд победа «Вашингтона» в пяти последних играх, команда с 41 очком находится на втором месте Восточной конференции НХЛ. Для «Тампы» это второе подряд поражение в четырех играх, клуб имеет в активе 27 очков и находится там же на десятой строчке.

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