Москва, , 01:39 — REGNUM Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу. В 2009 году такой же поединок с чемпионом России по кикбоксингу Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.

Михаил Кокляев — четырехкратный обладатель Кубка России и двукратный чемпион страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победитель различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу. Ранее не выступал в единоборствах.

Читайте также: Александр Емельяненко получил боксёрскую лицензию