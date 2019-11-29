Москва, , 21:21 — REGNUM Спортсмены из Южной Осетии завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ в Москве. Об этом 29 ноября сообщает информагентство «Рес».

Каратэ © ИА REGNUM

По словам тренера каратистов Владимира Созаева, югоосетинские спортсмены впервые стали победителями и призерами турнира подобного масштаба. Созаев отметил, что Южная Осетия, вопреки всем запретам, была представлена на чемпионате под своим флагом в числе 34 государств мира. Грузия же в ответ отказалась участвовать в турнире.

Чемпионат мира по всестилевому каратэ проводится впервые. В нем принимают участие около 1,5 тыс. спортсменов из России, Китая, Японии, Швеции, Турции, Сербии, Польши, Камеруна, Нигерии и других стран.

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