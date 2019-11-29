Москва, , 18:20 — REGNUM В настоящее время мировое спортивное движение переживает кризис, связанный с борьбой против допинга, считает ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Об этом он заявил 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, в рамках дискуссии о словах депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, который сказал, что РФ «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».

«Нам фактически инкриминируется коллективная ответственность. С юридической точки зрения понятие не очень правильное. Мы не будем говорить о том, что у нас абсолютно чистые спортсмены. Безусловно, может быть, часть спортсменов и злоупотребляет этим. Тогда их надо привлекать к ответственности. Сегодня кризис мирового спортивного движения с точки зрения борьбы с допингом. Надлежащих правовых механизмов борьбы с допингом сейчас не существует», — сказал Блажеев.

При этом он уточнил, что Россия выполнила все обязательства, которые взяла на себя, и с декабря 2018 года выполняет ту дорожную карту, которую наметила WADA.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют.

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