Москва, , 17:46 — REGNUM Когда речь идёт о допинговых скандалах, нужно разбирать каждый конкретный случай, а не говорить о коллективной ответственности, считает президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Об этом он заявил 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова («Единая Россия»), который, рассуждая о допинговом скандале вокруг РФ, сказал, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».

«Фетисов имел основания говорить об этой проблеме, потому что в своё время он руководил российским спортом. Сам был известным спортсменом и понимает, что такое допинг, не понаслышке. Другое дело, что все обобщения вызывают не ту реакцию, которую человек вкладывал. Мы говорим о том, что все 150 млн опозорились? Или только какая-то часть? Или мы говорим о каком-то узком круге лиц, который покрыл себя позором, и это запятнало нас, так как мы стояли рядом и вовремя их не остановили? — — поинтересовался Сальников. — Ситуация непростая. И напоминает витки спирали. Тема уже не нова. Единственное, что добавляется, так это углы зрения, которые на самом деле ситуацию не меняют».

При этом он отметил, что случаи применения допинга имели место во всех странах, а не только в России, и следует разбирать каждый конкретный случай, а «коллективная ответственность здесь неуместна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в беседе с ТАСС Фетисов заявил, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально».

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