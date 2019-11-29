Москва, 29 ноября 2019, 17:46 — REGNUM Когда речь идёт о допинговых скандалах, нужно разбирать каждый конкретный случай, а не говорить о коллективной ответственности, считает президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Об этом он заявил 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова («Единая Россия»), который, рассуждая о допинговом скандале вокруг РФ, сказал, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».
При этом он отметил, что случаи применения допинга имели место во всех странах, а не только в России, и следует разбирать каждый конкретный случай, а «коллективная ответственность здесь неуместна».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в беседе с ТАСС Фетисов заявил, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально».
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