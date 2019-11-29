Москва, , 17:24 — REGNUM Последние годы в России идёт просто титаническая борьба с допингом, заверила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Об этом она заявила 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, который сказал, что Россия — «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».

«У меня абсолютно иная точка зрения, и я бы не говорила таких слов. Последние годы мы не просто ведём борьбу с допингом. Это не исключительно российская проблема, а общемировая. Употребление допинга фиксируется в разных странах и в разных количествах. Но мы сейчас ведём реальную борьбу, и это титанический труд. Да, у нас есть проблемы, и мы их не отрицаем. Да, они достаточно давние. Но говорить, что мы опозорившаяся страна, — пусть это останется на совести Вячеслава Фетисова», — сказала Вяльбе.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее Фетисов в беседе с ТАСС признался, что он волнуется за молодых спортсменов, которые вышли на серьёзный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок, и сказал, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».

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