Москва, 29 ноября 2019, 17:24 — REGNUM Последние годы в России идёт просто титаническая борьба с допингом, заверила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Об этом она заявила 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, который сказал, что Россия — «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».
Напомним, как сообщалось ранее, ранее Фетисов в беседе с ТАСС признался, что он волнуется за молодых спортсменов, которые вышли на серьёзный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок, и сказал, что Россия «самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта».
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