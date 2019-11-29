Мюнхен, Германия, , 15:58 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом 29 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что в борьбе за звание лучшего игрока недели Левандовски опередил такие игроков, как Лионель Месси («Барселона»), Ромелу Лукаку («Интер») и Кейлор Навас (ПСЖ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Левандовски оформил покер в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». «Бавария» в итоге одержала победу со счетом 6:0.

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