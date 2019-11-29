Москва, , 15:50 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин посетит жеребьёвку чемпионата Европы 2020 года в качестве члена символической сборной звёзд. Об этом 29 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Жеребьёвка турнира состоится 30 ноября в Бухаресте. На ней определится последний соперник сборной России — им станет сборная Финляндии или команда Уэльса. Ранее стало известно, что сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии и Дании.

В символическую сборную звёзд чемпионатов Европы вошли также Икер Касильяс, Франческо Тотти, Филипп Лам, Марсель Десайи, Руд Гуллит и другие.

Напомним, в 2008 году Аршавин стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Всего на чемпионатах Европы он сыграл шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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