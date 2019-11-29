Москва, , 15:30 — REGNUM Самым ценным игроком ноября в Единой лиге ВТБ признан баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс. Об этом 29 ноября сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что в ноябре Джеймс был лидером ЦСКА. В среднем он набирал 16,3 очка за матч, а также совершал 3,7 передачи и 3,0 подбора с показателем эффективности 16,0.

В ноябре ЦСКА одержал три победы в трёх матчах — над саратовским «Автодором», краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а также «Нижним Новгородом».

Джеймс стал главным героем в принципиальной игре с «Локомотивом-Кубанью», записав на свой счёт 22 очка, четыре подбора и четыре передачи.