Тегеран, , 15:41 — REGNUM 28 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что сборная Ирана по футболу опустилась на 33 место в рейтинге FIFA, перестав таким образом быть лучшей командой Азии.

Напомним, что Исламская республика имела лучшую сборную по футболу в Азии с 2013 года на протяжении 6 лет. В прошлом году она была на 27 месте в мировом топе. Согласно источнику, теперь место ИРИ заняла Япония.

Иран проиграл матчи против Бахрейна и Ирака в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 и Кубка Азии 2023. При этом между тренером команды Марком Уилмотсом и Федерацией футбола Ирана возник конфликт, который, возможно, приведет к замене тренера.