Москва, , 15:10 — REGNUM В декабре 2019 года Федерация компьютерного спорта России проведёт Чемпионат Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организации.

Соревнования начнутся 7 декабря 2019 года с соревнований по техническому автосимулятору RaceRoom. Отмечается, что 7 и 8 декабря, а также 14 и 15 декабря будут определены победители по StarCraft 2, Hearthstone, Dota 2 и RaceRoom.

Также пройдут мужской и женский турниры по таким дисциплинам, как Counter-Strike: Global Offensive и FIFA20. Кроме того, киберспортсмены будут соревноваться в Pro Evolution Soccer, Dota Underlords и World Of Tanks.

Турнир пройдет в интерактивно-развлекательном центре Cyberspace, который расположен по адресу: Москва, ул. Автозаводская 18, ТРЦ Ривьера, 2-й этаж.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 14 и 15 декабря 2019 года в казани пройдёт финал Открытого кубка России по киберспорту. Профессиональные геймеры будут соревноваться в таких дисциплинах, как Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

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