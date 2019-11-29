Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM Управляющая компания стадиона «Ростов Арена» подала в суд на футбольный клуб «Ростов» из-за долгов за аренду объекта. Согласно информации, поступившей от ФГУП «Спорт-Инжиниринг», задолженность составляет 14,4 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, компания также намерена через суд получить деньги от команды из Саранска за аренду стадиона «Мордовия Арена».

ИА REGNUM ранее сообщало, что летом 2019 года футбольный клуб «Ростов» рассчитался за использование объекта во время домашних игр чемпионата России и был вычеркнут из списка должников. Сумма погашенной задолженности составила 18 млн рублей.