Монреаль, Канада, , 13:49 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 29 ноября сообщается на сайте лиги.

Гусев отдал три результативные передачи в матче против «Монреаль Канадиенс», благодаря чему «Дэвилз» одержали победу со счётом 6:4.

Второй звездой признан форвард «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Дэвилз» Блейк Коулман, который записал на свой счёт две шайбы и сделал две результативные передачи в игре с «Монреалем».

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