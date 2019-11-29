Лондон, , 13:43 — REGNUM Исполняющим обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» назначен бывший футболист команды Фредрик Юнгберг. Об этом 29 ноября сообщается на сайте клуба.

Предполагается, что Юнгберг будет руководить командой, пока не будет назначен новый главный тренер.

Напомним, Юнгберг выступал за «Арсенал» в качестве футболиста с 1998 по 2007 год. В июне 2019 года он стал ассистентом главного тренера команды. До этого он занимал должность тренера молодёжной команды клуба.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Арсенала» уволен Унаи Эмери. Это произошло после поражения в пятом туре группового этапа Лиги Европы от «Айнтрахта» со счётом 1:2.

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