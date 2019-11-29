Лондон, , 13:36 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку. Об этом 29 ноября сообщается на сайте клуба.

Решение о расставании с Эмери вызвано неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

В последнем матче «Арсенал» проиграл «Айнтрахту» в пятом туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» идёт на восьмом месте с 18 очками после 13 туров. Причём команда не побеждала с октября.

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Напомним, Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года после отставки Арсена Венгера. Под руководством испанского специалиста «канониры» в сезоне 2018/19 заняли пятое место в АПЛ и дошли до финала Лиги Европы.

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