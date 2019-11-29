Ньон, Швейцария, , 12:38 — REGNUM Четыре футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 29 ноября сообщается на сайте УЕФА.

В число претендентов включены полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, хавбек «Айнтрахта» Даити Камада, форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и нападающий «Порту» Венсан Абубакар.

Фернандеш сделал дубль и отдал две голевые передачи в матче с ПСВ (4:0). Камада отправил два мяча в ворота «Арсенала» (2:1). Абубакар забил два мяча в игре с «Янг Бойз» (2:1). А на счету Хименеса гол в матче с «Брагой» (3:3).

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