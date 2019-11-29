Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин будет доволен и минимальным разрывом в счёте по итогам предстоящего матча с «Уралом» (Екатеринбург), лишь бы его подопечные одержали победу и заработали очки.

«Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своём стиле, своей игрой», — сказал наставник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что футболисты «Ростова» настроены на победу в ближайшем матче с «Уралом». Об этом ранее заявил полузащитник жёлто-синих Ивелин Попов.

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