Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В хуторе Ганчуков Пролетарского района Ростовской области предприняты меры, благодаря которым вспышку бруцеллёза крупного рогатого скота удалось ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии 29 ноября.

Инфицированный бруцеллёзом скот был обнаружен специалистами в начале октября 2019 года. Выяснилось, что животные были ввезены в район нелегально. После подтверждённого диагноза в населённом пункте была запрещена «реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных, кормов и кормовых добавок, запрещён провоз и прогон животных».

В настоящее время карантин, объявленный в населённом пункте, отменён.

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