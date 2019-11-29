Манчестер, Великобритания, , 12:12 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола введены в Зал славы Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Торжественная церемония состоялась 28 ноября в Манчестере.

Отмечается, что Клопп и Гвардиола введены в зал славы в знак признания их достижений. Оба тренера получили серебряные салатницы из рук главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов. А «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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