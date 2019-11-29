Мумбаи, Индия, , 11:58 — REGNUM Компания City Football Group, являющаяся владельцем «Манчестер Сити», купила индийский футбольный клуб «Мумбаи Сити». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компания согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) «Мумбаи Сити», который станет восьмым клубом, входящим в холдинг.

В настоящее время «Мумбаи Сити» выступает в индийской Суперлиге. В текущем сезоне команда идёт на седьмом место в турнирной таблице.

Напомним, City Football Group владеет такими клубами, как английский «Манчестер Сити», испанская «Жирона», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити», японская «Йокогама Маринос», уругвайский «Атлетико Торке» и китайский «Сычуань Цзюню».

Читайте также: Владельцы «Манчестер Сити» продадут часть акций клуба на сумму $500 млн

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы «Манчестер Сити» хотят индийский клуб «Мумбаи Сити»