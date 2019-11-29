Москва, , 11:56 — REGNUM Приветствие российским спортсменам — участникам XIX зимних Сурдоолимпийских игр направил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма главы государства опубликована 29 ноября пресс-службой Кремля.

«Уверен, что талант, сила духа и воля позволят вам добиться намеченных целей, порадовать наставников и многочисленных болельщиков успешными выступлениями», — отметил в послании Путин.

Он пожелал спортсменам удачи и всего наилучшего.

XIX зимние Сурдоолимпийские игры, в которых участвуют спортсмены с нарушением слуха, пройдут с 12 по 21 декабря в итальянской долине Вальтеллина-Валчавенна. Участники из разных стран будут бороться за 36 комплектов наград в шести видах спорта.