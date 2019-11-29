Москва, , 11:28 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, президент России направил приветственную телеграмму спортивной сборной делегации России — участникам XIX зимних Сурдлимпийских игр, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: В Югре обучили волонтёров для XIX Сурдлимпийских зимних игр

Президент отметил, что впереди у российских спортсменов ответственные старты, встречи с достойными соперниками, честная борьба за победу.

«Сила духа и воля позволят добиться намеченных целей и порадовать болельщиков успешными выступлениями», — отметил Путин и пожелал спортсменам удачи.

Как сообщает ИА REGNUM, XIX зимние Сурдлимпийские игры пройдут с 12 по 21 декабря 2019 года на севере Италии, у подножия Бернинских Альп.

Читайте также: Волонтёры из Ярославля изучат жестовый язык для помощи глухим