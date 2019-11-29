Асунсьон, 29 ноября 2019, 11:20 — REGNUM Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе сборной России дубль оформил Кирилл Романов, также по голу забили Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильской команды отличились Родриго, сделавший дубль, и Мао.
Таким образом, сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором сыграет с командой Италии. Встреча пройдёт 30 ноября.
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