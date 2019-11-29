Москва, , 10:42 — REGNUM Выступление ЦСКА в Лиге Европы назвал позорным полузащитник команды Яка Бийол. Об этом сообщает ТАСС.

«Может, это проклятие или еще что-то. Но надо это отпустить. Теперь будем концентрироваться на чемпионате России», — сказал Бийол.

Он добавил, что в матче с «Лудогорцем» ЦСКА мог победить, если бы удалось забить гол в начале игры.

Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и вылетел из Лиги Европы, набрав всего два очка.

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