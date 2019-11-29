Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Американскому антидопинговому агентству (USADA) следует сосредоточиться на уборке в своём собственном доме. Об этом 29 ноября заявила олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Катерина Стефаниди на своей странице в Twitter.

Стефаниди отреагировала на слова главы USADA Трэвиса Тайгарта о том, что Россию следует отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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«Учитывая истории с мясом, начинённым стероидами, и пропущенными допинг-тестами, надо признать, что у USADA не самая лучшая репутация. Сначала займитесь уборкой своего дома», — написала Стефаниди.

Отметим, что Стефаниди является олимпийской чемпионкой 2016 года, чемпионкой мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2018).

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком организации примет решение 9 декабря на заседании в Париже.

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