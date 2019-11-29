Лондон, , 09:16 — REGNUM Лондонский «Арсенал» проиграл на своём поле немецкому «Айнтрахту» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. А во втором тайме победу «Айнтрахту» принёс полузащитник Даити Камада, оформивший дубль.

«Арсенал» занимает первое место в группе F, в активе команды 10 очков в пяти матчах. «Айнтрахт» идёт на втором месте с девятью очками.

Читайте также: ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы