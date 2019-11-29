Челябинск, , 09:32 — REGNUM Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» уступили команде челябинского «Трактора» в выездном матче чемпионата КХЛ сезона 2019/20 со счетом 2:4. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

По сообщению пресс-службы команды, хозяева площадки начали матч очень активно. В результате первый период окончился со счетом 2:0 в пользу «Трактора». Шайбы забросили Лукаш Седлак и Виталий Кравцов.

Вторая двадцатиминутка закончилась со счетом 0:1 в пользу «Салавата Юлаева». Голевыми действиями отметилсяДмитрий Кугрышев.

Третий период закончился со счетом 2:1 в пользу челябинских спортсменов. У гостей шайбу забросил Никита Сошников, у хозяев площадки отличились Ник Бэйлен и Ярослав Косов.

В итоге, челябинские хоккеисты обыграли уфимцев со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

Отмечается, что 30 ноября спортсмены «Салавата Юлаева» сразятся с магнитогорским «Металлургом».