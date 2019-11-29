Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерпел в гостях поражение от казахстанской «Астаны» со счетом 2:1, сообщает Manchester Evening News.

На 10-й минуте счет открыл капитан «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, получивший пас от Люка Шоу. Эти два футболиста оказались единственными в молодежной сборной «Манчестера», которые входят в основной состав. Несмотря на напряженную борьбу футболистов, счет в первом периоде не изменился.

Во втором тайме защитник «Астаны» Дмитрий Шомко уверено поразил ворота противника, сравняв счет. Второй мяч оказался автоголом — ворота «Манчестера» поразил центральный защитник Бернард. До конца игры астанчане не без труда смогли удержать преимущество, чему способствовала блестящая игра вратаря Ненада Эричу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября футбольный клуб «Астана» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Игры проходят в рамках группового этапа Лиги Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Лига Европы: «Астана» уступила «Манчестер Юнайтед»