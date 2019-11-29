Амстердам, , 08:32 — REGNUM Через два месяца должен быть готовым план по борьбе с расизмом в голландском футболе. Об этом 28 ноября по итогам беседы правительственной делегации с руководством Королевского футбольного союза заявил министр по делам спорта Бруно Брюинз (Bruno Bruins).

По словам министра, в ходе беседы произошёл обмен идеями. Уже известно, что футбольные стадионы оборудуют более хитрыми камерами. Кроме того, как заявил министр, существуют системы, позволяющие установить, что именно говорится в определённом месте. Правда, ещё неясно, как такие камеры соотносятся с правом на неприкосновенность частной жизни. Неясно также, кто будет платить за их установку. По словам Брюинза, если эти расходы возьмёт на себя государство, то Евросоюз может рассмотреть это как недопустимую финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов.

Помимо камер, Брюинз предлагает разработать приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет сообщать о проявлениях расизма. Объявлено также о новой информационной кампании против расизма, под лозунгом «Наш футбол для всех нас».