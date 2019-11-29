Монреаль, Канада, , 08:29 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» российский нападающий Никита Гусев отдал три результативные передачи. Шайбы забросили Блейк Коулман, оформивший дубль, Трэвис Зейджак, Майлз Вуд, Йеспер Боквист и Дэймон Сиверсон.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Брендан Галлахер, а также трио финских форвардов Еспери Котканиеми, Йоэль Армиа и Арттури Лехконен.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 22 очка после 24 матчей. «Монреаль» идёт на 18-м месте с 27 очками после 25 игр.

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