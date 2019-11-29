Череповец, Вологодская область, , 08:10 — REGNUM 28 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Череповецкий клуб «Северсталь» на своем льду принял дальневосточный клуб из Владивостока «Адмирал». Встреча прошла при трех тысячах болельщиков на трибунах «Ледового дворца» в Череповце и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

«Северстали» понадобился один гол, чтобы обезвредить соперника и установить окончательное преимущество в счете. 21-летний нападающий Череповецкого клуба Игорь Гераськин реализовал численное преимущество своей команды на 15-й минуте второй 20-минутки.

Единственный гол всей встречи был забит следующим образом: Гераськин контролировал шайбу на фланге в ожидании партнера на «пятаке», но поступил совсем иначе — нападающий нанес бросок в дальний нижний угол, чем обескуражил голкипера соперников. 1:0 в пользу «Северстали», мало кто мог поверить в подобный ход от слаборезультативного игрока. Отметим, что Гераськин забросил свою первую шайбу за клуб именно в ворота своей бывшей команды «Адмирал», за который он выступал предыдущие два сезона.

«Северсталь» поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды Андрея Разина числятся 27 очков за 33 игры чемпионата. От последнего места в рейтинге их отделяет один балл, его на данный момент занимает минское «Динамо», сыгравшее на два матча меньше.