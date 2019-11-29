Пермь, , 08:06 — REGNUM По итогам паралимпийского чемпионатамира по легкой атлетике, который прошел в Дубае (ОАЭ), четыре спортсмена из Пермского края прошли отбор в паралимпийскую сборную России на игры в Токио 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

У Евгения Торсунова золотая медаль в соревнованиях по прыжкам в длину. Серебряные медали завоевали Галина Липатникова в толкании ядра и Фёдор Рудаков в беге на дистанцию пять километров. На паралимпийские игры квалифицировался Александр Легостаев (бочча).

Стоит отметить, Россию в ОАЭ представляли 79 спортсменов. По итогам паралимпийского чемпионата четверо пермяков получили путевки на XVI Паралимпийские летние игры 2020 года, которые пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.