Красноярск, , 06:34 — REGNUM Алексей Ивахов стал новым директором красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом 29 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Нового директора 28 ноября представил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Ивахов сменил на посту руководителя футбольного клуба Дениса Рубцова, об увольнении которого сообщалось несколько дней назад. Рубцов стал директором «Енисея» в 2016 году и смог вывести красноярскую команду в Премьер-лигу. До этого он был тренером футбольной команды «Металург».

С 2013 по 2016 годы Ивахов работал с командой «Енисея» в качестве тренера.

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