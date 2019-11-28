Рига, , 18:28 — REGNUM Без средств к существованию остался 41-однолетний экс-игрок Латвии по футболу Андрей Рубин, сообщает 28 ноября портал mixnews.lv.

О тяжелом положении футболиста рассказал генеральный секретарь футбольной школы Гирст Михелсон. Андрей Рубин находится на втором месте по количеству сыгранных за сборную футбольных матчей — 117. Он был участников отборочных игр и финальной стадии чемпионата Европы 2004 года, играл в ярославском «Шиннике» и московском «Спартаке». В составе рижской команды Skonto трижды становился чемпионом Латвии и два раза обладателем Кубка республики.

Друзья и несколько клубов помогли Андрею Рубину оплатить сложную операцию на тазобедренном суставе. А сейчас бывший футболист просто лишён средств к существованию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии утвердили новый тариф для единого рынка газа